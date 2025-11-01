Segerraden förlängd för Derby County – besegrade Sheffield United

Derby County vann med 3–1 mot Sheffield United

Carlton Morris med tre mål för Derby County

Tredje raka segern för Derby County

1–3 (0–1) blev resultatet när Sheffield United och Derby County möttes på lördagen. I och med detta har Derby County tre raka segrar i Championship och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Sheffield United–Derby County – mål för mål

Derby County tog ledningen i 24:e minuten genom Carlton Morris. Direkt efter pausen ökade Carlton Morris Derby Countys ledning.

Carlton Morris slog till på straff med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Derby County och fullbordade därmed sitt hattrick.

I 73:e minuten reducerade Callum O’Hare för Sheffield United. Mer än så blev det dock inte för Sheffield United.

Carlton Morris gjorde tre mål för Derby County.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sheffield United på 22:a plats och Derby County på 17:e plats. Ett fint lyft för Derby County som låg på 21:a plats så sent som den 20 oktober.

Den 2 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Pride Park Stadium.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 4 november. Då möter Sheffield United Coventry 21.00. Derby County tar sig an Hull hemma 20.45.

Sheffield United–Derby County 1–3 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (24) Carlton Morris, 0–2 (46) Carlton Morris, 0–3 (63) Carlton Morris, 1–3 (73) Callum O’Hare.

Varningar, Sheffield United: Djibril Soumare, Ben Mee. Derby County: Craig Forsyth.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 2-0-3

Derby County: 3-1-1

Nästa match:

Sheffield United: Coventry City FC, borta, 4 november

Derby County: Hull City AFC, hemma, 4 november