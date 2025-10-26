Prenumerera

Segertåget fortsätter för Aston Villa – men svit bröts för Manchester City

  • Aston Villa segrade – 1–0 mot Manchester City

  • Aston Villas fjärde seger på de senaste fem matcherna

  • Matty Cash avgjorde för Aston Villa

En svit förlängdes och en bröts när Aston Villa tog emot Manchester City hemma i Premier League. Aston Villa vann nämligen och har nu fyra raka segrar medan Manchester City nu förlorade efter fem matcher i rad med poäng. Matchen slutade 1–0 (1–0).

Matty Cash stod för Aston Villas avgörande mål efter 19 minuter.

Aston Villa–Manchester City – mål för mål

Aston Villa imponerar med fyra segrar och en oavgjord och 9–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester City har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–3 i målskillnad. Det här var Aston Villas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Manchester Citys andra uddamålsförlust.

Lördag 1 november 21.00 spelar Aston Villa borta mot Liverpool. Manchester City möter Bournemouth hemma på Etihad Stadium söndag 2 november 17.30.

Aston Villa–Manchester City 1–0 (1–0)

Premier League, Villa Park

Mål: 1–0 (19) Matty Cash (Emiliano Buendia).

Varningar, Aston Villa: Boubacar Kamara. Manchester City: Phil Foden, Tijani Reijnders, Savinho, Nicolas Gonzalez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 4-1-0

Manchester City: 3-1-1

Nästa match:

Aston Villa: Liverpool, borta, 1 november

Manchester City: AFC Bournemouth, hemma, 2 november

