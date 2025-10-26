Segertåget fortsätter för Aston Villa – men svit bröts för Manchester City

Aston Villa segrade – 1–0 mot Manchester City

Aston Villas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Matty Cash avgjorde för Aston Villa

En svit förlängdes och en bröts när Aston Villa tog emot Manchester City hemma i Premier League. Aston Villa vann nämligen och har nu fyra raka segrar medan Manchester City nu förlorade efter fem matcher i rad med poäng. Matchen slutade 1–0 (1–0).

Matty Cash stod för Aston Villas avgörande mål efter 19 minuter.

Aston Villa–Manchester City – mål för mål

Aston Villa imponerar med fyra segrar och en oavgjord och 9–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester City har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–3 i målskillnad. Det här var Aston Villas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Manchester Citys andra uddamålsförlust.

Lördag 1 november 21.00 spelar Aston Villa borta mot Liverpool. Manchester City möter Bournemouth hemma på Etihad Stadium söndag 2 november 17.30.

Aston Villa–Manchester City 1–0 (1–0)

Premier League, Villa Park

Mål: 1–0 (19) Matty Cash (Emiliano Buendia).

Varningar, Aston Villa: Boubacar Kamara. Manchester City: Phil Foden, Tijani Reijnders, Savinho, Nicolas Gonzalez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 4-1-0

Manchester City: 3-1-1

Nästa match:

Aston Villa: Liverpool, borta, 1 november

Manchester City: AFC Bournemouth, hemma, 2 november