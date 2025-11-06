Sergio Lozano räddade poäng på övertid mot Shkendija

Oavgjort i mötet mellan Shkendija och Jagiellonia

Sergio Lozano kvitterade på övertid

Shkendija nu 20:e, Jagiellonia på 13:e plats

Det såg ut att bli förlust för Jagiellonia mot Shkendija på torsdagen i Conference League herr på Tose Proeski National Arena. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Sergio Lozano till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Jagiellonia.

Shkendija–Jagiellonia – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek men efter pausen slog Liridon Latifi till och gav Shkendija ledningen.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Sergio Lozano slog till och gjorde mål för Jagiellonia på pass av AZ Jackson. 1–1-målet blev matchens sista.

Shkendija har nu fyra poäng och Jagiellonia har fem poäng när båda lagen har spelat tre matcher.

Nästa motstånd för Jagiellonia är KuPS. Lagen möts torsdag 27 november 21.00 på Bialystok City Stadium.

Shkendija–Jagiellonia 1–1 (0–0)

Conference League herr, Tose Proeski National Arena

Mål: 1–0 (49) Liridon Latifi, 1–1 (90) Sergio Lozano (AZ Jackson).

Varningar, Shkendija: Adamu Alhassan, Besart Ibraimi, Kamer Qaka. Jagiellonia: Jesus Imaz, Taras Romanczuk.

Nästa match:

Jagiellonia: KuPS, hemma, 27 november