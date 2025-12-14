Sevilla vann med 4–0 mot Real Oviedo

Akor Adams avgjorde för Sevilla

Sevilla höll nollan

Sevilla tog ledningen mot Real Oviedo på hemmaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i La Liga på söndagen slutade 4–0.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Sevilla höll nollan.

Real Madrid nästa för Sevilla

Sevilla började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Akor Adams till.

Sevilla gjorde 2–0 när Djibril Sow slog till i 22:a minuten.

Direkt efter pausen ökade Batista Mendy Sevillas ledning.

I 89:e minuten gjorde Chidera Ejuke också 4–0.

Den 5 april tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Sevilla är Real Madrid. Lagen möts lördag 20 december 21.00 på Santiago Bernabéu.

Sevilla–Real Oviedo 4–0 (2–0)

La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán

Mål: 1–0 (4) Akor Adams, 2–0 (22) Djibril Sow, 3–0 (51) Batista Mendy, 4–0 (89) Chidera Ejuke.

Varningar, Sevilla: Lucien Agoume. Real Oviedo: David Carmo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 2-1-2

Real Oviedo: 0-2-3

Nästa match:

Sevilla: Real Madrid, borta, 20 december 21.00