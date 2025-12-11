Shaktar Donetsk vann – klart för kval

Seger för Shaktar Donetsk med 2–0 mot Hamrun

Shaktar Donetsks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Luca Meirelles avgjorde för Shaktar Donetsk

Shaktar Donetsk har spelat bra i Conference League herr och är nu klart för kval. Det efter seger på torsdagen, 2–0 (0–0), på bortaplan mot Hamrun.

Segern var Shaktar Donetsks fjärde på de senaste fem matcherna.

Rijeka nästa för Shaktar Donetsk

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 61:a minuten innan Luca Meirelles gav Shaktar Donetsk ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Isaque träff och ökade ledningen för Shaktar Donetsk. 0–2-målet blev matchens sista.

Hamrun ligger på 32:a plats i tabellen efter matchen medan Shaktar Donetsk ligger på andra plats.

Motståndare i sista omgången för Shaktar Donetsk är Rijeka. Lagen möts torsdag 18 december 21.00 på Henryk-Reyman-Stadium.

Hamrun–Shaktar Donetsk 0–2 (0–0)

Conference League herr, National Stadium Ta’ Qali

Mål: 0–1 (61) Luca Meirelles, 0–2 (64) Isaque.

Varningar, Hamrun: Joseph Mbong, Matias Garcia. Shaktar Donetsk: Yukhym Konoplya, Eguinaldo, Oleh Ocheretko.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamrun: 1-0-4

Shaktar Donetsk: 4-0-1

Nästa match:

Shaktar Donetsk: HNK Rijeka, hemma, 18 december 21.00