Shamrock Rovers vann med 3–1 mot Hamrun
- Seger för Shamrock Rovers med 3–1 mot Hamrun
- Daniel Grant matchvinnare för Shamrock Rovers
- Hamruns andra raka förlust
Shamrock Rovers tog ledningen mot Hamrun på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i Conference League herr på torsdagen slutade 3–1.
Shamrock Rovers–Hamrun – mål för mål
Graham Burke öppnade målskyttet på straff redan i 14:e minuten och gav Shamrock Rovers en tidig ledning.
Hamrun kvitterade till 1–1 i 20:e minuten när N’Dri Koffi slog till med assist av Serigne Thioune.
I den 27:e minuten blev Hamruns Joseph Mbong utvisad.
Shamrock Rovers tog ledningen på tilläggstid i första halvleken genom Daniel Grant efter förarbete av Graham Burke.
3–1-målet kom på övertid när John McGovern slog till och gjorde mål på passning från Adam Matthews. 3–1-målet blev matchens sista.
Det här var sista matchen och resultatet betyder att Shamrock Rovers slutar på 31:a plats och Hamrun på 33:e plats.
Shamrock Rovers–Hamrun 3–1 (2–1)
Conference League herr, Tallaght Stadium
Mål: 1–0 (14) Graham Burke, 1–1 (20) N’Dri Koffi (Serigne Thioune), 2–1 (45) Daniel Grant (Graham Burke), 3–1 (90) John McGovern (Adam Matthews).
Varningar, Shamrock Rovers: Cory O’Sullivan, Adam Matthews, Daniel Cleary, Max Kovalevskis.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Shamrock Rovers: 1-1-3
Hamrun: 1-0-4
