Shamrock Rovers vann med 3–1 mot Hamrun

Seger för Shamrock Rovers med 3–1 mot Hamrun

Daniel Grant matchvinnare för Shamrock Rovers

Hamruns andra raka förlust

Shamrock Rovers tog ledningen mot Hamrun på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i Conference League herr på torsdagen slutade 3–1.

Shamrock Rovers–Hamrun – mål för mål

Graham Burke öppnade målskyttet på straff redan i 14:e minuten och gav Shamrock Rovers en tidig ledning.

Hamrun kvitterade till 1–1 i 20:e minuten när N’Dri Koffi slog till med assist av Serigne Thioune.

I den 27:e minuten blev Hamruns Joseph Mbong utvisad.

Shamrock Rovers tog ledningen på tilläggstid i första halvleken genom Daniel Grant efter förarbete av Graham Burke.

3–1-målet kom på övertid när John McGovern slog till och gjorde mål på passning från Adam Matthews. 3–1-målet blev matchens sista.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Shamrock Rovers slutar på 31:a plats och Hamrun på 33:e plats.

Shamrock Rovers–Hamrun 3–1 (2–1)

Conference League herr, Tallaght Stadium

Mål: 1–0 (14) Graham Burke, 1–1 (20) N’Dri Koffi (Serigne Thioune), 2–1 (45) Daniel Grant (Graham Burke), 3–1 (90) John McGovern (Adam Matthews).

Varningar, Shamrock Rovers: Cory O’Sullivan, Adam Matthews, Daniel Cleary, Max Kovalevskis.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Shamrock Rovers: 1-1-3

Hamrun: 1-0-4