Sheffield United tog hemmaseger mot Leicester

Sheffield United segrade – 3–1 mot Leicester

Thomas Cannon matchvinnare för Sheffield United

Andra raka segern för Sheffield United

Sheffield United tog greppet om hemmamatchen mot Leicester redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och torsdagens match i Championship slutade 3–1.

Sheffield United–Leicester – mål för mål

Japhet Tanganga gjorde 1–0 till Sheffield United i 36:e minuten efter pass från Sam McCallum.

Direkt efter pausen ökade Thomas Cannon Sheffield Uniteds ledning framspelad av Andre Brooks.

3–0-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Callum O’Hare slog till och gjorde mål på pass av Femi Seriki.

Reduceringen till 3–1 för Leicester kom direkt därefter när Jordan James på stopptid gjorde mål efter förarbete från Jordan Ayew. Fler mål än så blev det inte för Leicester.

För tabellens utseende betyder det här att Sheffield United ligger på 15:e plats medan Leicester är på 13:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Sheffield United som så sent som den 19 december låg på 20:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sheffield U med 3–2.

Söndag 4 januari 13.00 spelar Sheffield United hemma mot Oxford United. Leicester möter WBA hemma på King Power Stadium måndag 5 januari 21.00.

Sheffield United–Leicester 3–1 (1–0)

Championship, Bramall Lane

Mål: 1–0 (36) Japhet Tanganga (Sam McCallum), 2–0 (52) Thomas Cannon (Andre Brooks), 3–0 (88) Callum O’Hare (Femi Seriki), 3–1 (90) Jordan James (Jordan Ayew).

Varningar, Sheffield United: Femi Seriki. Leicester: Stephy Mavididi, Abdul Fatawu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 3-0-2

Leicester: 2-0-3

Nästa match:

Sheffield United: Oxford Utd, hemma, 4 januari 13.00

Leicester: West Bromwich Albion FC, hemma, 5 januari 21.00