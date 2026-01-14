Shuto Machinos mål räckte inte för Mönchengladbach mot Hoffenheim

Seger för Hoffenheim med 5–1 mot Mönchengladbach

Andrej Kramaric tremålsskytt för Hoffenheim

Tim Lemperle matchvinnare för Hoffenheim

Mönchengladbach fick se sig slaget i mötet med Hoffenheim borta i Bundesliga, med 1–5 (0–4).

Andrej Kramaric med tre mål för Hoffenheim

Andrej Kramaric gjorde 1–0 till Hoffenheim i 22:a minuten på straff. Hoffenheim gjorde 2–0 genom Tim Lemperle efter förarbete av Fisnik Asllani i 24:e minuten. Hoffenheim ökade ledningen till 3–0 på tilläggstid i första halvleken återigen genom Andrej Kramaric. Andrej Kramaric stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken som med målet fullbordade sitt hattrick.

I 69:e minuten nätade Shuto Machino på pass av Rocco Reitz och reducerade åt Mönchengladbach. Fler mål än så blev det inte för Mönchengladbach. Max Moerstedt ökade Hoffenheims ledning efter pass från Valentin Gendrey i 77:e minuten.

Hoffenheim ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Mönchengladbach är på tionde plats.

Lagen möts igen 16 maj på Borussia-Park.

Nästa motstånd för Mönchengladbach är Hamburg. Lagen möts lördag 17 januari 15.30 på Volksparkstadion.

Hoffenheim–Mönchengladbach 5–1 (4–0)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 1–0 (22) Andrej Kramaric, 2–0 (24) Tim Lemperle (Fisnik Asllani), 3–0 (45) Andrej Kramaric, 4–0 (45) Andrej Kramaric (Tim Lemperle), 4–1 (69) Shuto Machino (Rocco Reitz), 5–1 (77) Max Moerstedt (Valentin Gendrey).

Varningar, Hoffenheim: Wouter Burger. Mönchengladbach: Yannik Engelhardt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 3-1-1

Mönchengladbach: 2-0-3

Nästa match:

Mönchengladbach: Hamburger SV, borta, 17 januari 15.30