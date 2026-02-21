Silva räddade en poäng på övertid mot Red Bull Leipzig

Oavgjort mellan Red Bull Leipzig och Borussia Dortmund

Fabio Silva kvitterade på övertid

Red Bull Leipzig nu femte, Borussia Dortmund på andra plats

Det såg länge mörkt ut för Borussia Dortmund i mötet med Red Bull Leipzig, som ledde med 2–1 i slutet av matchen i Bundesliga på Red Bull Arena Leipzig. Men på övertid slog Fabio Silva till och räddade en poäng för Borussia Dortmund. Det blev oavgjort, 2–2 (2–0), i matchen på lördagen.

Det betyder att Borussia Dortmund gick obesegrade från planen för 16:e matchen i följd.

Red Bull Leipzig hade ledningen i halvtid med 2–0 men i andra halvlek kom Borussia Dortmund mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat.

Red Bull Leipzig–Borussia Dortmund – mål för mål

Christoph Baumgartner slog till redan i 20:e minuten och gav Red Bull Leipzig ledningen. I 39:e minuten gjorde laget 2–0 återigen genom Christoph Baumgartner efter förarbete av David Raum.

Borussia Dortmund reducerade till 2–1 i 50:e minuten. Kvitteringen kom på övertid när Fabio Silva slog till och gjorde mål för Borussia Dortmund med assist av Karim Adeyemi. 2–2-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Red Bull Leipzig ligger kvar på femte plats och Borussia Dortmund på andra plats i tabellen.

Red Bull Leipzig tar sig an Hamburg i nästa match borta söndag 1 mars 19.30. Borussia Dortmund möter Bayern München hemma lördag 28 februari 18.30.

Red Bull Leipzig–Borussia Dortmund 2–2 (2–0)

Bundesliga, Red Bull Arena Leipzig

Mål: 1–0 (20) Christoph Baumgartner, 2–0 (39) Christoph Baumgartner (David Raum), 2–1 (50) Självmål, 2–2 (90) Fabio Silva (Karim Adeyemi).

Varningar, Red Bull Leipzig: David Raum, Castello Lukeba, Romulo Cruz. Borussia Dortmund: Julian Ryerson, Ramy Bensebaini, Fabio Silva, Luca Reggiani.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 1-3-1

Borussia Dortmund: 4-1-0

Nästa match:

Red Bull Leipzig: Hamburger SV, borta, 1 mars 19.30

Borussia Dortmund: Bayern München, hemma, 28 februari 18.30