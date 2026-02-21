Silva räddade en poäng på övertid mot Red Bull Leipzig
Det såg länge mörkt ut för Borussia Dortmund i mötet med Red Bull Leipzig, som ledde med 2–1 i slutet av matchen i Bundesliga på Red Bull Arena Leipzig. Men på övertid slog Fabio Silva till och räddade en poäng för Borussia Dortmund. Det blev oavgjort, 2–2 (2–0), i matchen på lördagen.
Det betyder att Borussia Dortmund gick obesegrade från planen för 16:e matchen i följd.
Red Bull Leipzig hade ledningen i halvtid med 2–0 men i andra halvlek kom Borussia Dortmund mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat.
Red Bull Leipzig–Borussia Dortmund – mål för mål
Christoph Baumgartner slog till redan i 20:e minuten och gav Red Bull Leipzig ledningen. I 39:e minuten gjorde laget 2–0 återigen genom Christoph Baumgartner efter förarbete av David Raum.
Borussia Dortmund reducerade till 2–1 i 50:e minuten. Kvitteringen kom på övertid när Fabio Silva slog till och gjorde mål för Borussia Dortmund med assist av Karim Adeyemi. 2–2-målet blev matchens sista.
Resultatet innebär att Red Bull Leipzig ligger kvar på femte plats och Borussia Dortmund på andra plats i tabellen.
Red Bull Leipzig tar sig an Hamburg i nästa match borta söndag 1 mars 19.30. Borussia Dortmund möter Bayern München hemma lördag 28 februari 18.30.
Red Bull Leipzig–Borussia Dortmund 2–2 (2–0)
Bundesliga, Red Bull Arena Leipzig
Mål: 1–0 (20) Christoph Baumgartner, 2–0 (39) Christoph Baumgartner (David Raum), 2–1 (50) Självmål, 2–2 (90) Fabio Silva (Karim Adeyemi).
Varningar, Red Bull Leipzig: David Raum, Castello Lukeba, Romulo Cruz. Borussia Dortmund: Julian Ryerson, Ramy Bensebaini, Fabio Silva, Luca Reggiani.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Red Bull Leipzig: 1-3-1
Borussia Dortmund: 4-1-0
Nästa match:
Red Bull Leipzig: Hamburger SV, borta, 1 mars 19.30
Borussia Dortmund: Bayern München, hemma, 28 februari 18.30
