Sollentuna FK besegrade till slut – efter nio matcher utan förlust

Gefle vann med 5–1 mot Sollentuna FK

Pascal Simba med två mål för Gefle

Malik Mokéde matchvinnare för Gefle

Det var länge sedan Sollentuna FK gick förlorande från en match i Ettan norra herr. Men i lördagens match mot Gefle på bortaplan blev det till slut förlust, efter nio raka matcher med poäng. Slutresultatet skrevs till 5–1 (3–0).

Gefles Pascal Simba tvåmålsskytt

Gefle fick en bra start på matchen. Kevin Persson slog till, redan i sjunde minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken, genom Malik Mokéde.

Gefle ökade ledningen till 3–0 på tilläggstid i första halvleken, genom Pascal Simba. Det dröjde till den 73:e minuten innan Dida Rashidi reducerade för Sollentuna FK. Men mer än så orkade Sollentuna FK inte med.

I den 75:e minuten ökade Pascal Simba ledningen.

Bara tre minuter senare var det Måns Berggren som såg till att Gefle ökade ledningen på nytt, till 5–1.

Lagens första möte för säsongen vann Gefle IF FF med 1–0.

I nästa match möter Gefle Haninge hemma och Sollentuna FK möter Örebro Syrianska hemma. Båda matcherna spelas lördag 6 september 13.00.

Gefle–Sollentuna FK 5–1 (3–0)

Ettan norra herr, Gavlevallen

Mål: 1–0 (7) Kevin Persson, 2–0 (45) Malik Mokéde, 3–0 (45) Pascal Simba, 3–1 (73) Dida Rashidi, 4–1 (75) Pascal Simba, 5–1 (78) Måns Berggren.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gefle: 2-1-2

Sollentuna FK: 2-2-1

Nästa match:

Gefle: IFK Haninge, hemma, 6 september

Sollentuna FK: Örebro Syrianska IF, hemma, 6 september