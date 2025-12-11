Sparta Prag besegrade Uni Craiova – avgjorde i andra halvlek

Nikola Stevanovic ende målskytt för Uni Craiova

Sparta Prag vann hemma i Conference League herr mot Uni Craiova efter en stark andra halvlek. Första halvleken i torsdagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Sparta Prag och vann med slutade 2–1.

Matej Rynes stod för Sparta Prags avgörande mål efter 89 minuter.

Matej Rynes bakom Sparta Prags avgörande

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek men efter pausen slog Albion Rrahmani till framspelad av Lukas Haraslin och gav Sparta Prag ledningen.

Nikola Stevanovic kvitterade för Uni Craiova med knappa kvarten kvar.

Det matchavgörande målet kom med en minut kvar att spela när Matej Rynes slog till och gjorde 1–2 för Sparta Prag.

Uni Craiova har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sparta Prag har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad.

Motståndare i sista omgången för Sparta Prag är Aberdeen. Lagen möts torsdag 18 december 21.00.

Uni Craiova–Sparta Prag 1–2 (0–0)

Conference League herr, Stadionul Ion Oblemenco

Mål: 0–1 (50) Albion Rrahmani (Lukas Haraslin), 1–1 (79) Nikola Stevanovic, 1–2 (89) Matej Rynes.

Varningar, Uni Craiova: Oleksandr Romanchuk. Sparta Prag: Asger Sorensen, Angelo Preciado, Garang Kuol.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Uni Craiova: 2-1-2

Sparta Prag: 3-1-1

Nästa match:

Sparta Prag: Aberdeen FC, hemma, 18 december 21.00