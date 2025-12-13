St Pauli äntligen vinnare igen efter seger mot Heidenheim

St Pauli vann med 2–1 mot Heidenheim

St Paulis avgörande i 64:e minuten.

Martijn Kaars tvåmålsskytt för St Pauli

Efter tio matcher utan seger i Bundesliga kunde St Pauli till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Heidenheim, med 2–1 (1–0).

St Pauli–Heidenheim – mål för mål

Martijn Kaars gjorde 1–0 till St Pauli i 35:e minuten.

På tilläggstid i första halvleken fick St Pauli Eric Smith utvisad.

Direkt efter pausen ökade Martijn Kaars St Paulis ledning framspelad av Joel Chima Fujita.

Marvin Pieringer fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Heidenheim. Men mer än så orkade Heidenheim inte med.

St Pauli har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Heidenheim har två vinster och tre förluster och 5–13 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 april på Voith-Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 21 december. Då möter St Pauli Mainz på Opel Arena 15.30. Heidenheim tar sig an Bayern München hemma 17.30.

St Pauli–Heidenheim 2–1 (1–0)

Bundesliga, Millerntor-Stadion

Mål: 1–0 (35) Martijn Kaars, 2–0 (53) Martijn Kaars (Joel Chima Fujita), 2–1 (64) Marvin Pieringer.

Varningar, St Pauli: James Sands, Arkadiusz Pyrka. Heidenheim: Marvin Pieringer, Mikkel Kaufmann, Jan Schoppner.

Utvisningar, St Pauli: Eric Smith.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 1-1-3

Heidenheim: 2-0-3

Nästa match:

St Pauli: FSV Mainz, borta, 21 december 15.30

Heidenheim: Bayern München, hemma, 21 december 17.30