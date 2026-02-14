Stark andra halvlek räckte för Derby County mot Swansea City

Derby County vann med 2–0 mot Swansea City

Rhian Brewster matchvinnare för Derby County

Derby Countys starka defensiv briljerade

Första halvlek var mållös i matchen mellan Derby County och gästande Swansea City på Pride Park på lördagen. I andra halvlek var det dock Derby County som var starkare och vann till slut med 2–0 i Championship.

Det här var Derby Countys åttonde nolla den här säsongen.

Derby County–Swansea City – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek men direkt efter pausen slog Rhian Brewster till och gav Derby County ledningen. I 67:e minuten nätade Patrick Agyemang och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Derby med 2–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 februari. Då möter Derby County Watford på Vicarage Road Stadium 16.00. Swansea City tar sig an Bristol C hemma 13.30.

Derby County–Swansea City 2–0 (0–0)

Championship, Pride Park

Mål: 1–0 (47) Rhian Brewster, 2–0 (67) Patrick Agyemang.

Varningar, Derby County: Patrick Agyemang, Matthew Clarke. Swansea City: Ben Cabango, Marko Stamenic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 3-1-1

Swansea City: 3-0-2

Nästa match:

Derby County: Watford FC, borta, 21 februari 16.00

Swansea City: Bristol City FC, hemma, 21 februari 13.30