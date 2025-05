Stark andra halvlek räckte för IFK Östersund mot Skellefteå

Seger för IFK Östersund med 2–1 mot Skellefteå

Andra raka segern för IFK Östersund

IFK Östersund nu femte, Skellefteå på sjunde plats

Första halvlek var mållös i matchen mellan IFK Östersund och gästande Skellefteå på Jämtkraft Arena på lördagen. I andra halvlek var det dock IFK Östersund som var starkare och vann till slut med 2–1 i division 1 norra dam.

– Det var väldigt bra med tre poäng, vi var det bättre laget och förtjänade att vinna. Men, vi kom inte riktigt upp i nivå och Skellefteå kämpade på bra. De bjöds in i matchen i onödan. Vi lovade varandra i halvlek att vi skulle se till att vinna denna match och det gjorde vi till slut. Det var bra, mindre bra att vi släpper in ett onödigt mål men efter det så var det helt stängt bakåt! Nu laddar vi om och siktar på matchen borta mot Sandviken, kommenterade IFK Östersunds huvudtränare Patrick Davis.

Skellefteås ledare Jörgen Munter:

– Det känns som att vi från början spelar bra, sätter hög press och skapar fina chanser. I andra halvlek gör dock Östersund 1–0 i minut 69 där bollen tar sig in i mål via stolpen trots en snygg räddning just innan. Vi tappar lite fokus och släpper sedan in 2–0 fyra minuter senare. Efter detta gör vi en del justeringar och flyttar upp ytterligare en forward. Vi reducerar i med knappa kvarten kvar och fortsätter sedan skapa chanser in i det sista. Nästa match blir på hemmaplan och det ska bli riktigt kul, på lördag spelar vi på Norrvalla mot Sundsvall DFF.

IFK Östersund–Skellefteå – mål för mål

Nova Bergstrand Ståhl och Felicia Jonsson gjorde mål för IFK Östersund, och Agnes Schönfeldt för Skellefteå.

Det här var IFK Östersunds tredje uddamålsseger den här säsongen.

IFK Östersund har nu tio poäng och Skellefteå har sju poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

I nästa match möter IFK Östersund Sandvikens IF borta på söndag 11 maj 16.00. Skellefteå möter Sundsvalls DFF lördag 10 maj 15.00 hemma.