Stark andra halvlek räckte för Lecce mot Cagliari

Lecce vann med 2–0 mot Cagliari

Omri Gandelman matchvinnare för Lecce

Andra raka segern för Lecce

Första halvlek var mållös i matchen mellan Cagliari och gästande Lecce på Unipol Domus på måndagen. I andra halvlek var det dock Lecce som var starkare och vann till slut med 2–0 i Serie A.

Det här var Lecces åttonde nolla den här säsongen.

Cagliari–Lecce – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Omri Gandelman 1–0 till gästande Lecce i den 65:e minuten framspelad av Riccardo Sottil. Ylber Ramadani ökade Lecces ledning efter förarbete från Lassana Coulibaly med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Cagliari ligger kvar på 13:e plats i tabellen och Lecce på 17:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Cagliari med 2–1.

Lördag 21 februari möter Cagliari Lazio hemma 20.45 och Lecce möter Inter hemma 18.00.

Cagliari–Lecce 0–2 (0–0)

Serie A, Unipol Domus

Mål: 0–1 (65) Omri Gandelman (Riccardo Sottil), 0–2 (76) Ylber Ramadani (Lassana Coulibaly).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 3-0-2

Lecce: 2-1-2

Nästa match:

Cagliari: Lazio, hemma, 21 februari 20.45

Lecce: Inter, hemma, 21 februari 18.00