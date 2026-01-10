Stark andra halvlek räckte för Villarreal mot Alaves

Villarreal vann med 3–1 mot Alaves

Villarreals åttonde seger på de senaste nio matcherna

Gerard Moreno avgjorde för Villarreal

Första halvlek var mållös i matchen mellan Villarreal och gästande Alaves på Estadio de la Ceramica på lördagen. I andra halvlek var det dock Villarreal som var starkare och vann till slut med 3–1 i La Liga.

Segern var Villarreals åttonde på de senaste nio matcherna.

Real Betis nästa för Villarreal

Alberto Moleiro gjorde 1–0 för Villarreal efter pausen. I 55:e minuten slog Gerard Moreno till och gjorde 2–0. I den 75:e minuten ökade Georges Mikautadze ledningen ytterligare på pass av Alberto Moleiro. Med fem minuter kvar att spela reducerade Alaves genom Antonio Martinez. Mer än så blev det dock inte för Alaves.

Den 15 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Estadio Mendizorroza.

Nästa motstånd för Villarreal är Real Betis. Lagen möts lördag 17 januari 21.00 på Estadio de La Cartuja. Alaves tar sig an Atletico Madrid borta söndag 18 januari 16.15.

Villarreal–Alaves 3–1 (0–0)

La Liga, Estadio de la Ceramica

Mål: 1–0 (49) Alberto Moleiro, 2–0 (55) Gerard Moreno, 3–0 (75) Georges Mikautadze (Alberto Moleiro), 3–1 (85) Antonio Martinez.

Varningar, Alaves: Carles Alena, Jonny Otto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 4-0-1

Alaves: 1-1-3

Nästa match:

Villarreal: Real Betis, borta, 17 januari 21.00

Alaves: Atletico de Madrid, borta, 18 januari 16.15