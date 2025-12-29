Stark seger för Ipswich i toppmatchen mot Coventry

Ipswich-seger med 2–0 mot Coventry

Jack Clarke avgjorde för Ipswich

Ipswich höll nollan

Det var två topplag som möttes i Championship på måndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Ipswich, som besegrade Coventry med 2–0 (0–0).

Det var Ipswichs femte raka seger mot Coventry.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Ipswichs målvakter höll nollan.

Oxford United nästa för Ipswich

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Jack Clarke gav Ipswich ledningen med assist av Marcelino Nunez.

Wes Burns såg till att Ipswich ökade ledningen efter pass från Marcelino Nunez med sju minuter kvar att spela. 0–2-målet blev matchens sista.

Coventry har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ipswich har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ipswich med 3–0.

Nästa motstånd för Coventry är Charlton. Ipswich tar sig an Oxford United hemma. Båda matcherna spelas torsdag 1 januari 16.00.

Coventry–Ipswich 0–2 (0–0)

Championship, Coventry Building Society Arena

Mål: 0–1 (72) Jack Clarke (Marcelino Nunez), 0–2 (83) Wes Burns (Marcelino Nunez).

Varningar, Coventry: Liam Kitching. Ipswich: Jack Taylor, Darnell Furlong.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 2-2-1

Ipswich: 3-1-1

Nästa match:

Coventry: Charlton Athletic, borta, 1 januari 16.00

Ipswich: Oxford Utd, hemma, 1 januari 16.00