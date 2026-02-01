Storseger för Gil Vicente – 5–0 mot Famalicao

Gil Vicente-seger med 5–0 mot Famalicao

Gustavo Varela med två mål för Gil Vicente



Gil Vicente hade inga problem med Famalicao i Primeira Liga herr och vann på hemmaplan med 5–0 (1–0).

Det här var Gil Vicentes tionde nolla den här säsongen.

I den 42:a minuten fick Famalicaos Mathias De Amorim rött kort. Murilo gav Gil Vicente ledningen i slutminuterna av första halvlek på straff.

Direkt efter pausen ökade Jonathan Buatu Gil Vicentes ledning efter pass från Luis Esteves. Gustavo Varela ökade Gil Vicentes ledning med knappa kvarten kvar. Gustavo Varela såg med sex minuter kvar att spela till att Gil Vicente ökade ledningen. I 90:e minuten gjorde Santi Garcia också 5–0.

Gil Vicente har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Famalicao har två vinster och tre förluster och 6–9 i målskillnad.

Lördag 7 februari 16.30 spelar Gil Vicente borta mot Moreirense. Famalicao möter AVS hemma på Municipal 22 de Junho måndag 9 februari 19.45.

Gil Vicente–Famalicao 5–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Municipal de Barcelos

Mål: 1–0 (44) Murilo, 2–0 (53) Jonathan Buatu (Luis Esteves), 3–0 (80) Gustavo Varela, 4–0 (84) Gustavo Varela, 5–0 (90) Santi Garcia.

Varningar, Gil Vicente: Marvin Gilbert.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 2-2-1

Famalicao: 2-0-3

Nästa match:

Gil Vicente: Moreirense, borta, 7 februari 16.30

Famalicao: AVS Futebol, hemma, 9 februari 19.45