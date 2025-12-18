Strasbourg segrade mot Breidablik i Conference League herr

Strasbourg-seger med 3–1 mot Breidablik

Strasbourgs femte seger på de senaste sex matcherna

Martial Godo avgjorde för Strasbourg

Strasbourg vann mötet i Conference League herr på hemmaplan mot Breidablik, med 3–1 (1–1).

Segern var Strasbourgs femte på de senaste sex matcherna.

Strasbourg–Breidablik – mål för mål

Strasbourg tog en tidig ledning när Sebastian Nanasi gjorde målet på passning från Ben Chilwell redan i elfte minuten.

I 37:e minuten kvitterade Breidablik när Hoskuldur Gunnlaugsson hittade rätt.

Martial Godo gav Strasbourg ledningen med assist av Julio Enciso i 80:e minuten.

3–1-målet kom på tilläggstid när Julio Enciso slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Strasbourg slutar på första plats och Breidablik på 30:e plats. Strasbourg är klart för slutspel.

Strasbourg–Breidablik 3–1 (1–1)

Conference League herr, Stade de la Meinau

Mål: 1–0 (11) Sebastian Nanasi (Ben Chilwell), 1–1 (37) Hoskuldur Gunnlaugsson, 2–1 (80) Martial Godo (Julio Enciso), 3–1 (90) Julio Enciso.

Varningar, Breidablik: Viktor Margeirsson, Agust Thorsteinsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Strasbourg: 4-1-0

Breidablik: 1-2-2