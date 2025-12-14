Sunderland avgjorde i andra halvlek mot Newcastle

Sunderland segrade – 1–0 mot Newcastle

Självmål matchvinnare för Sunderland

Sjunde segern för Sunderland

Sunderland vann hemmamatchen i Premier League mot Newcastle på söndagen. Matchen slutade 1–0 (0–0) efter att Sunderland avgjort matchen i andra halvlek.

Matchens enda mål var ett självmål av Newcastle.

Det här var femte gången den här säsongen som Sunderland höll nollan.

Brighton nästa för Sunderland

Sunderland har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–6 i målskillnad.

För Sunderland gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Newcastle är på tolfte plats.

Lördag 20 december spelar Sunderland borta mot Brighton 16.00 och Newcastle mot Chelsea hemma 13.30 på St James’ Park.

Sunderland–Newcastle 1–0 (0–0)

Premier League

Mål: 1–0 (46) Självmål.

Varningar, Sunderland: Wilson Isidor, Enzo Le Fee, Reinildo Mandava, Nordi Mukiele, Brian Brobbey. Newcastle: Joe Willock, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Malick Thiaw.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 2-1-2

Newcastle: 3-1-1

Nästa match:

Sunderland: Brighton & Hove Albion FC, borta, 20 december 16.00

Newcastle: Chelsea FC, hemma, 20 december 13.30