Sunderland bröt Manchester Citys segersvit

Oavgjort mellan Sunderland och Manchester City

Sunderland nu sjunde, Manchester City på andra plats

Tottenham nästa motståndare för Sunderland

Efter sex segrar i rad i Premier League för Manchester City så tog vinstsviten slut borta mot Sunderland. Matchen på torsdagen slutade 0–0.

Sunderland–Manchester City – mål för mål

Sunderland har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 2–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester City har fyra vinster och en oavgjord och 11–1 i målskillnad.

Sunderland stannar därmed på sjunde plats och Manchester City på andra plats i tabellen.

Sunderland tar sig an Tottenham i nästa match borta söndag 4 januari 16.00. Manchester City möter samma dag 18.30 Chelsea hemma.

Sunderland–Manchester City 0–0

Premier League

Varningar, Sunderland: Simon Adingra. Manchester City: Nathan Ake.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 1-3-1

Manchester City: 4-1-0

Nästa match:

Sunderland: Tottenham Hotspur FC, borta, 4 januari 16.00

Manchester City: Chelsea FC, hemma, 4 januari 18.30