Sunderland bröt Manchester Citys segersvit
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort mellan Sunderland och Manchester City
- Sunderland nu sjunde, Manchester City på andra plats
- Tottenham nästa motståndare för Sunderland
Efter sex segrar i rad i Premier League för Manchester City så tog vinstsviten slut borta mot Sunderland. Matchen på torsdagen slutade 0–0.
Sunderland–Manchester City – mål för mål
Sunderland har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 2–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester City har fyra vinster och en oavgjord och 11–1 i målskillnad.
Sunderland stannar därmed på sjunde plats och Manchester City på andra plats i tabellen.
Sunderland tar sig an Tottenham i nästa match borta söndag 4 januari 16.00. Manchester City möter samma dag 18.30 Chelsea hemma.
Sunderland–Manchester City 0–0
Premier League
Varningar, Sunderland: Simon Adingra. Manchester City: Nathan Ake.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sunderland: 1-3-1
Manchester City: 4-1-0
Nästa match:
Sunderland: Tottenham Hotspur FC, borta, 4 januari 16.00
Manchester City: Chelsea FC, hemma, 4 januari 18.30
Den här artikeln handlar om: