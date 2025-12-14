Svårstoppade Lens fortsätter vinna – 2–0 mot Niza

Seger för Lens med 2–0 mot Niza

Lens nionde seger på de senaste tio matcherna

Odsonne Edouard med två mål för Lens

Det blev 2–0 (1–0) hemma mot Niza på söndagen och därmed också den sjätte raka segern i Ligue 1 herr för Lens. Det innebär också att Niza åkte på sjätte raka förlusten.

Det här var femte gången den här säsongen som Lens höll nollan.

Därmed har Lens vunnit sju matcher i rad på hemmaplan.

Lens–Niza – mål för mål

Lens tog en tidig ledning när Odsonne Edouard nätade på passning från Matthieu Udol redan i 15:e minuten.

Odsonne Edouard slog till återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Lens. Det blev också matchens sista mål.

Lagen möts på nytt på Allianz Rivera den 3 maj.

Lens tar sig an Toulouse i nästa match borta fredag 2 januari 20.45. Niza möter Strasbourg hemma lördag 3 januari 19.00.

Lens–Niza 2–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis

Mål: 1–0 (15) Odsonne Edouard (Matthieu Udol), 2–0 (57) Odsonne Edouard.

Varningar, Niza: Charles Vanhoutte, Salis Abdul Samed.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lens: 5-0-0

Niza: 0-0-5

Nästa match:

Lens: Toulouse FC, borta, 2 januari 20.45

Niza: RC Strasbourg Alsace, hemma, 3 januari 19.00