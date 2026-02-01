Torino bröt tunga sviten – 1–0 mot Lecce

Seger för Torino med 1–0 mot Lecce

Che Adams avgjorde för Torino

Torinos starka defensiv briljerade

Det blev fyra förluster i rad i Serie A för Torino. Men på söndagen hemma mot Lecce kom trendbrottet. Matchen på Stadio Olimpico Grande Torino slutade 1–0 (1–0).

Che Adams stod för Torinos avgörande mål efter 29 minuter.

Det här var nionde gången den här säsongen som Torinos målvakter höll nollan.

Torino–Lecce – mål för mål

Torino har en seger och fyra förluster och 2–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har en oavgjord och fyra förluster och 1–5 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Lecce med 2–1.

Nästa motstånd för Torino är Fiorentina. Lagen möts lördag 7 februari 20.45 på Artemio Franchi, Firenze. Lecce tar sig an Udinese hemma söndag 8 februari 15.00.

Torino–Lecce 1–0 (1–0)

Serie A, Stadio Olimpico Grande Torino

Mål: 1–0 (29) Che Adams.

Varningar, Torino: Nikola Vlasic, Matteo Prati. Lecce: Ylber Ramadani, Tiago Gabriel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torino: 1-0-4

Lecce: 0-1-4

Nästa match:

Torino: Fiorentina, borta, 7 februari 20.45

Lecce: Udinese, hemma, 8 februari 15.00