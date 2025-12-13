Toulouse slog Paris FC efter Yann Gbohos dubbel

Seger för Toulouse med 3–0 mot Paris FC

Yann Gboho med två mål för Toulouse

Santiago Hidalgo avgjorde för Toulouse

Det blev Toulouse som gick segrande ur mötet med Paris FC i Ligue 1 herr på bortaplan, med 3–0 (2–0).

Det här var sjätte gången den här säsongen som Toulouses målvakter höll nollan.

Toulouses Yann Gboho tvåmålsskytt

Toulouse tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Santiago Hidalgo.

Toulouse ökade också ledningen till 0–2 i 37:e minuten när Yann Gboho fick träff.

Yann Gboho gjorde också 0–3 i 69:e minuten. Målet var Yann Gbohos femte i Ligue 1 herr.

För Toulouse gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Paris FC är på 14:e plats.

Lagen möts igen 22 februari på Stadium de Toulouse.

Nästa motstånd för Toulouse är Lens. Lagen möts fredag 2 januari 20.45 på Stadium de Toulouse.

Paris FC–Toulouse 0–3 (0–2)

Ligue 1 herr, Stade Jean Bouin

Mål: 0–1 (28) Santiago Hidalgo, 0–2 (37) Yann Gboho, 0–3 (69) Yann Gboho.

Varningar, Paris FC: Maxime Lopez, Otavio, Adama Camara. Toulouse: Dayann Methalie.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Paris FC: 0-2-3

Toulouse: 2-2-1

Nästa match:

Toulouse: Lens, hemma, 2 januari 20.45