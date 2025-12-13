Tre poäng för Atalanta hemma mot Cagliari
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Atalanta vann med 2–1 mot Cagliari
- Avgörande målet kom i 81:a minuten.
- Atalantas Gianluca Scamacca tvåmålsskytt
Atalanta tog till slut hem segern mot Cagliari i matchen hemma på lördagen. Matchen i Serie A slutade 2–1 (1–0). Gianluca Scamacca blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 81 minuter.
Atalanta–Cagliari – mål för mål
Atalanta tog en tidig ledning när Gianluca Scamacca nätade efter förarbete från Davide Zappacosta redan i elfte minuten.
Det dröjde till den 75:e minuten innan Gianluca Gaetano kvitterade för Cagliari framspelad av Sebastiano Esposito.
Gianluca Scamacca såg till att Atalanta avgjorde matchen med nio minuter kvar att spela. Målet var Gianluca Scamaccas femte i Serie A.
Atalanta har två segrar och tre förluster och 6–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cagliari har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad.
För hemmalaget betyder resultatet elfte plats i tabellen. Cagliari är på 16:e plats.
Den 26 april tar lagen sig an varandra igen.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 21 december. Då möter Atalanta Genoa 20.45. Cagliari tar sig an Pisa hemma 12.30.
Atalanta–Cagliari 2–1 (1–0)
Serie A
Mål: 1–0 (11) Gianluca Scamacca (Davide Zappacosta), 1–1 (75) Gianluca Gaetano (Sebastiano Esposito), 2–1 (81) Gianluca Scamacca.
Varningar, Atalanta: Lorenzo Bernasconi. Cagliari: Gianluca Gaetano, Juan Rodriguez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Atalanta: 2-0-3
Cagliari: 1-2-2
Nästa match:
Atalanta: Genoa, borta, 21 december 20.45
Cagliari: Pisa, hemma, 21 december 12.30
Den här artikeln handlar om: