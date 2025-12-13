Tre poäng för Atalanta hemma mot Cagliari

Atalanta vann med 2–1 mot Cagliari

Avgörande målet kom i 81:a minuten.

Atalantas Gianluca Scamacca tvåmålsskytt

Atalanta tog till slut hem segern mot Cagliari i matchen hemma på lördagen. Matchen i Serie A slutade 2–1 (1–0). Gianluca Scamacca blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 81 minuter.

Atalanta–Cagliari – mål för mål

Atalanta tog en tidig ledning när Gianluca Scamacca nätade efter förarbete från Davide Zappacosta redan i elfte minuten.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Gianluca Gaetano kvitterade för Cagliari framspelad av Sebastiano Esposito.

Gianluca Scamacca såg till att Atalanta avgjorde matchen med nio minuter kvar att spela. Målet var Gianluca Scamaccas femte i Serie A.

Atalanta har två segrar och tre förluster och 6–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cagliari har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet elfte plats i tabellen. Cagliari är på 16:e plats.

Den 26 april tar lagen sig an varandra igen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 21 december. Då möter Atalanta Genoa 20.45. Cagliari tar sig an Pisa hemma 12.30.

Atalanta–Cagliari 2–1 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (11) Gianluca Scamacca (Davide Zappacosta), 1–1 (75) Gianluca Gaetano (Sebastiano Esposito), 2–1 (81) Gianluca Scamacca.

Varningar, Atalanta: Lorenzo Bernasconi. Cagliari: Gianluca Gaetano, Juan Rodriguez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 2-0-3

Cagliari: 1-2-2

Nästa match:

Atalanta: Genoa, borta, 21 december 20.45

Cagliari: Pisa, hemma, 21 december 12.30