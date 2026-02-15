Tre poäng för Le Havre hemma mot Toulouse

Le Havre-seger med 2–1 mot Toulouse

Hemmalaget Le Havre tog en uddamålsseger i matchen mot Toulouse på Stade Oceane. Laget vann matchen i Ligue 1 herr på söndagen med 2–1 (1–1).

I den andra minuten fick Le Havre Arouna Sangante utvisad. Le Havre tog ledningen i minut 43 genom Issa Soumare. Djibril Sidibe stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Direkt efter pausen ökade Issa Soumare Le Havres ledning efter förarbete från Sofiane Boufal. 2–1-målet blev matchens sista.

Le Havre har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Toulouse har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–4 i målskillnad.

I nästa omgång har Le Havre Nantes borta på Stade de la Beaujoire, söndag 22 februari 17.15. Toulouse spelar hemma mot Paris FC lördag 21 februari 19.00.

Le Havre–Toulouse 2–1 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 1–0 (43) Issa Soumare, 1–1 (45) Djibril Sidibe, 2–1 (53) Issa Soumare (Sofiane Boufal).

Varningar, Le Havre: Yanis Zouaoui, Simon Ebonog. Toulouse: Guillaume Restes, Dayann Methalie, Cristian Casseres Jr.

Utvisningar, Le Havre: Arouna Sangante.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 2-2-1

Toulouse: 2-1-2

Nästa match:

Le Havre: Nantes, borta, 22 februari 17.15

Toulouse: Paris FC, hemma, 21 februari 19.00