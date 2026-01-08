Trepy poängräddare för Cagliari – i 88:e minuten mot Cremonese

Cremonese och Cagliari kryssade

Yael Trepy kvitterade i 88:e minuten

Juventus blir nästa motstånd för Cremonese

Cagliari gick mot förlust i torsdagens match mot Cremonese i Serie A på Stadio Giovanni Zini. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men i 88:e minuten slog Yael Trepy till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Cagliari.

Cremonese hade ledningen i halvtid med 2–0 men i andra halvlek kom Cagliari mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat.

Cremonese–Cagliari – mål för mål

Dennis Toerset Johnsen gjorde 1–0 till Cremonese efter bara fyra minuter. Cremonese ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimme genom Jamie Vardy med assist av Federico Bonazzoli.

Direkt efter pausen gjorde Michel Ndary Adopo mål och reducerade åt Cagliari. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när Yael Trepy slog till och gjorde mål för Cagliari på passning från Luca Mazzitelli. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Cremonese har två oavgjorda och tre förluster och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cagliari har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–8 i målskillnad.

Den 12 april möts lagen återigen, då på Unipol Domus.

Nästa motstånd för Cagliari är Genoa. Lagen möts måndag 12 januari 18.30 på Stadio Luigi Ferraris.

Cremonese–Cagliari 2–2 (2–0)

Serie A, Stadio Giovanni Zini

Mål: 1–0 (4) Dennis Toerset Johnsen, 2–0 (29) Jamie Vardy (Federico Bonazzoli), 2–1 (51) Michel Ndary Adopo, 2–2 (88) Yael Trepy (Luca Mazzitelli).

Varningar, Cremonese: Federico Bonazzoli, Warren Bondo. Cagliari: Sebastiano Luperto, Gennaro Borrelli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 0-2-3

Cagliari: 1-2-2

Nästa match:

Cagliari: Genoa, borta, 12 januari 18.30