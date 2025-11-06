Trots underläge – seger för Rayo Vallecano mot Lech Poznan

Rayo Vallecano-seger med 3–2 mot Lech Poznan

Alvaro Garcia matchvinnare för Rayo Vallecano

Andra raka nederlaget för Lech Poznan

Matchen i Conference League herr mellan Rayo Vallecano och Lech Poznan på Estadio de Vallecas fick se lagen dominera en del av matchen var. Bortalaget Lech Poznan hade ledningen med 2–0 efter Antoni Kozubals mål i 39:e minuten, men därefter vände Rayo Vallecano matchen och vann till slut med 3–2. Stor matchhjälte blev Alvaro Garcia, med sitt 3–2-mål på stopptid.

Lech Poznan såg ut att ha matchen i sitt grepp men hemmalaget Rayo Vallecano lyckades med en mycket stark upphämtning. 0–2 vändes till 3–2 efter full tid.

Slovan Bratislava nästa för Rayo Vallecano

Luis Palma slog till redan i elfte minuten och gav gästerna Lech Poznan en tidig ledning.

Lech Poznan ökade ledningen till 0–2 i 39:e minuten genom Antoni Kozubal. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Isi Palazon och reducerade åt Rayo Vallecano.

Jorge De Frutos såg till att Rayo Vallecano kvitterade med sju minuter kvar att spela.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Alvaro Garcia slog till och gjorde 3–2 för Rayo Vallecano. Därmed hade Rayo Vallecano vänt matchen.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Lech Poznan är på 23:e plats.

Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Slovan Bratislava. Lagen möts torsdag 27 november 18.45.

Rayo Vallecano–Lech Poznan 3–2 (0–2)

Conference League herr, Estadio de Vallecas

Mål: 0–1 (11) Luis Palma, 0–2 (39) Antoni Kozubal, 1–2 (59) Isi Palazon, 2–2 (83) Jorge De Frutos, 3–2 (90) Alvaro Garcia.

Varningar, Rayo Vallecano: Oscar Trejo, Alvaro Garcia, Pathe Ciss, Oscar Valentin. Lech Poznan: Bartosz Mrozek.

Nästa match:

Rayo Vallecano: SK Slovan Bratislava, borta, 27 november