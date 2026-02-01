Tunga sviten: Lille föll på nytt i Ligue 1 herr
- Seger för Lyon med 1–0 mot Lille
- Lyons sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Noah Nartey avgjorde för Lyon
Det var två lag med olika formkurvor som möttes, och det var tydligt när Lyon mötte Lille på hemmaplan i Ligue 1 herr. Lyon vann och har nu fem raka segrar medan Lille har fyra raka förluster. Matchen slutade 1–0 (1–0).
Segermålet för Lyon stod Noah Nartey för efter 37 minuter.
Det här var Lyons tionde nolla den här säsongen.
Nantes nästa för Lyon
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Olympique Lyon vunnit.
Nästa motstånd för Lille är Metz. Lagen möts fredag 6 februari 20.45 på Stade Saint Symphorien.
Lyon–Lille 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Groupama Stadium
Mål: 1–0 (37) Noah Nartey.
Varningar, Lyon: Ainsley Maitland-Niles. Lille: Aissa Mandi, Ngal Ayel Mukau, Nathan Ngoy, Matias Fernandez-Pardo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lyon: 5-0-0
Lille: 1-0-4
Nästa match:
Lille: Metz, borta, 6 februari 20.45
