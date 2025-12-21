Två mål för Aitor Ruibal när Real Betis besegrade Getafe

Real Betis vann med 4–0 mot Getafe

Aitor Ruibal tvåmålsskytt för Real Betis

Tredje förlusten i rad för Getafe

Real Betis vann mötet med Getafe hemma med 4–0 (1–0) på söndagen i La Liga.

Det här var Real Betis sjätte nolla den här säsongen.

Aitor Ruibal tvåmålsskytt för Real Betis

Aitor Ruibal slog till redan i 16:e minuten och gav Real Betis en tidig ledning.

Direkt efter pausen ökade Aitor Ruibal Real Betis ledning.

I 52:a minuten slog Pablo Fornals till framspelad av Juan Hernandez och gjorde 3–0.

I 60:e minuten gjorde Juan Hernandez också 4–0.

Real Betis har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 10–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Getafe har en vinst och fyra förluster och 1–8 i målskillnad.

För Getafe gör resultatet att man nu ligger på tionde plats i tabellen medan Real Betis är på sjätte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars på Coliseum.

Real Betis tar sig an Real Madrid i nästa match borta söndag 4 januari 16.15. Getafe möter Rayo Vallecano borta fredag 2 januari 21.00.

Real Betis–Getafe 4–0 (1–0)

La Liga, Estadio de La Cartuja

Mål: 1–0 (16) Aitor Ruibal, 2–0 (49) Aitor Ruibal, 3–0 (52) Pablo Fornals (Juan Hernandez), 4–0 (60) Juan Hernandez.

Varningar, Getafe: Allan Nyom.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 2-2-1

Getafe: 1-0-4

Nästa match:

Real Betis: Real Madrid, borta, 4 januari 16.15

Getafe: Rayo Vallecano, borta, 2 januari 21.00