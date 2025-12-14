Uddamålsseger för Verona borta mot Fiorentina
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Verona-seger med 2–1 mot Fiorentina
- Verona avgjorde i 90:e minuten.
- Gift Orban tvåmålsskytt för Verona
Verona tog till slut hem segern mot Fiorentina i matchen borta på söndagen. Matchen i Serie A slutade 1–2 (0–1). Gift Orban slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.
Fiorentina–Verona – mål för mål
Gift Orban gjorde 1–0 till gästerna Verona i minut 42.
Fiorentina kvitterade till 1–1 i 69:e minuten.
Det matchavgörande målet kom på stopptid när Gift Orban på nytt slog till och gjorde 1–2 för Verona.
Fiorentina har två oavgjorda och tre förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad.
Lagen spelar mot varandra igen den 4 april.
Fiorentina tar sig an Udinese i nästa match hemma söndag 21 december 18.00. Verona möter Milan borta söndag 28 december 12.30.
Fiorentina–Verona 1–2 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (42) Gift Orban, 1–1 (69) Självmål, 1–2 (90) Gift Orban.
Varningar, Fiorentina: Albert Gudmundsson. Verona: Cheikh Niasse, Rafik Belghali, Unai Nunez, Martin Frese, Moatasem Al-Musrati.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Fiorentina: 0-2-3
Verona: 2-1-2
Nästa match:
Fiorentina: Udinese, hemma, 21 december 18.00
Verona: Milan, borta, 28 december 12.30
Den här artikeln handlar om: