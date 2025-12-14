Uddamålsseger för Verona borta mot Fiorentina

Verona-seger med 2–1 mot Fiorentina

Verona avgjorde i 90:e minuten.

Gift Orban tvåmålsskytt för Verona

Verona tog till slut hem segern mot Fiorentina i matchen borta på söndagen. Matchen i Serie A slutade 1–2 (0–1). Gift Orban slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Fiorentina–Verona – mål för mål

Gift Orban gjorde 1–0 till gästerna Verona i minut 42.

Fiorentina kvitterade till 1–1 i 69:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Gift Orban på nytt slog till och gjorde 1–2 för Verona.

Fiorentina har två oavgjorda och tre förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 april.

Fiorentina tar sig an Udinese i nästa match hemma söndag 21 december 18.00. Verona möter Milan borta söndag 28 december 12.30.

Fiorentina–Verona 1–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (42) Gift Orban, 1–1 (69) Självmål, 1–2 (90) Gift Orban.

Varningar, Fiorentina: Albert Gudmundsson. Verona: Cheikh Niasse, Rafik Belghali, Unai Nunez, Martin Frese, Moatasem Al-Musrati.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 0-2-3

Verona: 2-1-2

Nästa match:

Fiorentina: Udinese, hemma, 21 december 18.00

Verona: Milan, borta, 28 december 12.30