Underläge i halvtid – då fixade Mikel Jauregizar och Oihan Sancet Atlethic Bilbaos vändning

Atlethic Bilbao vann med 2–1 mot Real Oviedo

Oihan Sancet avgjorde för Atlethic Bilbao

Andra raka segern för Atlethic Bilbao

Real Oviedo ledde med 1–0 på hemmaplan i La Liga efter halva matchen mot Atlethic Bilbao. Men Atlethic Bilbao gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1.

Oihan Sancet slog till efter 71 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Real Oviedo–Atlethic Bilbao – mål för mål

Real Oviedo tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Ilyas Chaira.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Mikel Jauregizar träff och kvitterade för Atlethic Bilbao. I 71:a minuten avgjorde Oihan Sancet matchen på straff. Därmed hade laget vänt matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Athletic Bilbao med 1–0.

Lördag 21 februari 14.00 spelar Real Oviedo borta mot Real Sociedad. Atlethic Bilbao möter Elche hemma på San Mames fredag 20 februari 21.00.

Real Oviedo–Atlethic Bilbao 1–2 (1–0)

La Liga, Nuevo Carlos Tartiere

Mål: 1–0 (30) Ilyas Chaira, 1–1 (58) Mikel Jauregizar, 1–2 (71) Oihan Sancet.

Varningar, Real Oviedo: Santiago Colombatto, Thiago Fernandez. Atlethic Bilbao: Gorka Guruzeta, Inigo Ruiz De Galarreta, Alejandro Rego.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Oviedo: 1-1-3

Atlethic Bilbao: 2-1-2

Nästa match:

Real Oviedo: Real Sociedad, borta, 21 februari 14.00

Atlethic Bilbao: Elche, hemma, 20 februari 21.00