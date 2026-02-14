Underläge i halvtid – men Santi Garcia och Gustavo Varela fixade Gil Vicentes vändning

Gil Vicente-seger med 2–1 mot Braga

Gil Vicentes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Santi Garcia avgjorde för Gil Vicente

Bortalaget Braga hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Primeira Liga herr. Men Gil Vicente vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Santi Garcia slog till efter 76 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Estoril nästa för Gil Vicente

Ricardo Horta gjorde 1–0 till gästande Braga i 21:a minuten.

I 65:e minuten nätade Gustavo Varela på pass av Santi Garcia och kvitterade för Gil Vicente. Santi Garcia gjorde det matchavgörande målet i 76:e minuten. Garcia fullbordade därmed Gil Vicentes vändning.

Det här betyder att Gil Vicente nu ligger på fjärde plats i tabellen och Braga är på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Gil Vicente med 1–0.

Nästa motstånd för Gil Vicente är Estoril. Lagen möts söndag 22 februari 19.00 på Antonio Coimbra da Mota.

Gil Vicente–Braga 2–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Municipal de Barcelos

Mål: 0–1 (21) Ricardo Horta, 1–1 (65) Gustavo Varela (Santi Garcia), 2–1 (76) Santi Garcia.

Varningar, Gil Vicente: Luis Esteves, Marvin Gilbert. Braga: Diego Rodrigues.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 4-0-1

Braga: 4-0-1

Nästa match:

Gil Vicente: Estoril Praia, borta, 22 februari 19.00