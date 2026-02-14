Underläge i halvtid – men Thiago Balieiro och Diogo Sousa fixade Guimaraes vändning

Guimaraes-seger med 2–1 mot Estrela

Diogo Sousa matchvinnare för Guimaraes

Nionde segern för Guimaraes

Bortalaget Estrela ledde med 1–0 i Primeira Liga herr efter halva matchen. Men Guimaraes vände på resultatet i andra halvlek och vann matchen med 2–1.

Segermålet för Guimaraes stod Diogo Sousa för efter 68 minuter.

Braga nästa för Guimaraes

Estrela tog en tidig ledning när Paulo Moreira gjorde målet efter förarbete av Abraham Marcus redan i tionde minuten.

Thiago Balieiro slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Guimaraes. Guimaraes gjorde också 2–1 i 68:e minuten när Diogo Sousa fick träff. Sousa fullbordade därmed lagets vändning.

Guimaraes har två segrar och tre förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Estrela har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–12 i målskillnad.

För Guimaraes gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Estrela är på elfte plats.

När lagen senast möttes vann Guimaraes med 2–0.

I nästa omgång har Guimaraes Braga borta på Estadio Municipal de Braga, lördag 21 februari 21.30. Estrela spelar hemma mot Tondela fredag 20 februari 21.45.

Guimaraes–Estrela 2–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Estadio D. Afonso Henriques

Mål: 0–1 (10) Paulo Moreira (Abraham Marcus), 1–1 (64) Thiago Balieiro, 2–1 (68) Diogo Sousa.

Varningar, Guimaraes: Charles, Samu, Rodrigo Abascal, Luis Pinto. Estrela: Bernardo Schappo, Otavio Fernandes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 2-0-3

Estrela: 1-1-3

Nästa match:

Guimaraes: SC Braga, borta, 21 februari 21.30

Estrela: Tondela, hemma, 20 februari 21.45