Union Berlin förlorade trots mål av Oliver Burke och Leopold Querfeld

Hamburg vann med 3–2 mot Union Berlin

Hamburgs avgörande i 89:e minuten.

Hamburgs Ransford Koenigsdoerffer tvåmålsskytt

Union Berlin räckte inte till mot Hamburg på bortaplan i Bundesliga. Matchen på lördagen slutade 3–2 (2–1) till Hamburg.

Ransford Koenigsdoerffer med två mål för Hamburg

Leopold Querfeld gjorde 1–0 för gästande Union Berlin efter en knapp halvtimme på straff. 1–1 kom i 35:e minuten genom Ransford Koenigsdoerffer. Hamburg tog också ledningen på stopptid i första halvleken genom Nicolas Capaldo.

Först med åtta minuter kvar att spela ökade Hamburg ledningen genom Ransford Koenigsdoerffer. Reduceringen till 3–2 kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Oliver Burke slog till och gjorde mål för Union Berlin efter pass från Andrej Ilic. Mer än så blev det dock inte för Union Berlin.

Nästa motstånd för Union Berlin är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 21 februari 15.30 på Alte Foersterei.

Hamburg–Union Berlin 3–2 (2–1)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 0–1 (28) Leopold Querfeld, 1–1 (35) Ransford Koenigsdoerffer, 2–1 (45) Nicolas Capaldo, 3–1 (82) Ransford Koenigsdoerffer, 3–2 (89) Oliver Burke (Andrej Ilic).

Varningar, Hamburg: William Mikelbrencis, Luka Vuskovic, Nicolas Capaldo, Merlin Polzin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 2-3-0

Union Berlin: 0-2-3

Nästa match:

Union Berlin: Bayer Leverkusen, hemma, 21 februari 15.30