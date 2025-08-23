Union Berlin segrade – 2–1 mot VfB Stuttgart

Avgörande målet kom i 86:e minuten.

Ilyas Ansah tvåmålsskytt för Union Berlin

Union Berlin gjorde en riktigt bra första halvlek och ledde med 2–0 i paus mot VfB Stuttgart i lördagens match på hemmaplan i Bundesliga. I andra halvlek kom VfB Stuttgart närmare, men Union Berlin kunde hålla undan till seger 2–1.

Union Berlin–VfB Stuttgart – mål för mål

Union Berlin startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Ilyas Ansah gjorde målet, redan i 18:e minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken, på nytt genom Ilyas Ansah. Reduceringen till 2–1 kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Tiago Tomas slog till och gjorde mål för VfB Stuttgart framspelad av Chris Fuhrich. Men mer än så orkade VfB Stuttgart inte med.

Union Berlin och VfB Stuttgart delade på poängen, 4–4, senast lagen möttes, på An der alten Forsterei.

Lagen möts igen 17 januari på Mercedes Benz Arena.

I nästa omgång har Union Berlin Borussia Dortmund borta på Signal Iduna Park, söndag 31 augusti 17.30. VfB Stuttgart spelar hemma mot Mönchengladbach lördag 30 augusti 15.30.

Union Berlin–VfB Stuttgart 2–1 (2–0)

Bundesliga, An der alten Forsterei

Mål: 1–0 (18) Ilyas Ansah, 2–0 (45) Ilyas Ansah, 2–1 (86) Tiago Tomas (Chris Fuhrich).

Varningar, Union Berlin: Christopher Trimmel, Rani Khedira, Janik Haberer, Andrej Ilic. VfB Stuttgart: Josha Vagnoman, Deniz Undav, Jamie Leweling, Ermedin Demirovic.

Nästa match:

Union Berlin: Borussia Dortmund, borta, 31 augusti

VfB Stuttgart: Borussia Mönchengladbach, hemma, 30 augusti