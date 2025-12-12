Union Berlin vann mot Red Bull Leipzig på An der alten Forsterei

Seger för Union Berlin med 3–1 mot Red Bull Leipzig

Ilyas Ansah matchvinnare för Union Berlin

Seger nummer 5 för Union Berlin

Efter en mållös första halvlek avgjorde Union Berlin matchen mot Red Bull Leipzig i andra halvlek. Till slut vann Union Berlin fredagens hemmamatch i Bundesliga med 3–1.

Köln nästa för Union Berlin

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Oliver Burke gav Union Berlin ledningen.

Tidiam Gomis slog till med en halvtimme kvar att spela på pass av Conrad Harder och kvitterade för Red Bull Leipzig.

Bara tre minuter senare spelade Christopher Trimmel fram Ilyas Ansah som såg till att Union Berlin tog ledningen. Målet var Ilyas Ansahs femte i Bundesliga.

3–1-målet kom på stopptid när Tim Skarke slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Union Berlins nya tabellposition är åttonde plats medan Red Bull Leipzig är på andra plats. Ett fint lyft för Union Berlin som låg på tolfte plats så sent som den 11 december.

Den 25 april möts lagen återigen, då på Red Bull Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 december. Då möter Union Berlin Köln på RheinEnergieStadion 15.30. Red Bull Leipzig tar sig an Bayer Leverkusen hemma 18.30.

Union Berlin–Red Bull Leipzig 3–1 (0–0)

Bundesliga, An der alten Forsterei

Mål: 1–0 (57) Oliver Burke, 1–1 (60) Tidiam Gomis (Conrad Harder), 2–1 (63) Ilyas Ansah (Christopher Trimmel), 3–1 (90) Tim Skarke.

Varningar, Union Berlin: Janik Haberer, Danilho Doekhi. Red Bull Leipzig: David Raum, Conrad Harder.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 2-1-2

Red Bull Leipzig: 2-1-2

Nästa match:

Union Berlin: FC Köln, borta, 20 december 15.30

Red Bull Leipzig: Bayer Leverkusen, hemma, 20 december 18.30