Valencia vann mot Levante på Estadio Ciudad de Valencia

Valencia höll nollan

Villarreal blir nästa motstånd för Levante

Valencia-seger med 2–0 mot Levante

Efter en mållös första halvlek avgjorde Valencia matchen mot Levante i andra halvlek. Till slut vann Valencia söndagens bortamatch i La Liga med 2–0.

Det här var Valencias sjätte nolla den här säsongen.

Largie Ramazani matchvinnare för Valencia

Efter en mållös första halvlek gjorde Largie Ramazani 1–0 till gästande Valencia i den 64:e minuten. Och med sex minuter kvar att spela ökade Valencia ledningen genom Umar Sadiq. 0–2-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Valencia med 1–0.

Nästa motstånd för Valencia är Villarreal. Lagen möts söndag 22 februari 21.00 på Estadio de la Ceramica.

Levante–Valencia 0–2 (0–0)

La Liga, Estadio Ciudad de Valencia

Mål: 0–1 (64) Largie Ramazani, 0–2 (84) Umar Sadiq.

Varningar, Levante: Matias Moreno, Kervin Arriaga. Valencia: Jesus Vazquez, Filip Ugrinic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Levante: 1-1-3

Valencia: 3-0-2

Nästa match:

Valencia: Villarreal CF, borta, 22 februari 21.00