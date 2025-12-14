Vangelis Pavlidis det stora utropstecknet när Benfica slog Moreirense

Seger för Benfica med 4–0 mot Moreirense

Vangelis Pavlidis gjorde tre mål för Benfica

Benfica höll tätt bakåt

Benfica besegrade Moreirense borta i Primeira Liga herr med 4–0 (1–0). Men snackisen var Vangelis Pavlidis – som gjorde ett hattrick för Benfica.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Benficas målvakter höll nollan.

Det var 14:e matchen i rad utan förlust för Benfica.

Vangelis Pavlidis tremålsskytt för Benfica

Vangelis Pavlidis gjorde 1–0 till gästande Benfica i 36:e minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Vangelis Pavlidis träff återigen och ökade ledningen för Benfica.

I 70:e minuten slog Vangelis Pavlidis till och gjorde 0–3 och fullbordade därmed sitt hattrick.

Fredrik Aursnes gjorde också 0–4 i 76:e minuten.

Vangelis Pavlidis gjorde tre mål för Benfica.

Den 25 april tar lagen sig an varandra igen.

Lördag 20 december 21.30 spelar Moreirense borta mot Estrela. Benfica möter Famalicao hemma på Estádio da Luz måndag 22 december 21.45.

Moreirense–Benfica 0–4 (0–1)

Primeira Liga herr, Parque Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 0–1 (36) Vangelis Pavlidis, 0–2 (57) Vangelis Pavlidis, 0–3 (70) Vangelis Pavlidis, 0–4 (76) Fredrik Aursnes.

Varningar, Moreirense: Mateja Stjepanovic, Vasco Sousa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Moreirense: 1-2-2

Benfica: 3-2-0

Nästa match:

Moreirense: Estrela Amadora, borta, 20 december 21.30

Benfica: FC Famalicao, hemma, 22 december 21.45