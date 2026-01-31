Veronas svit: åtta matcher i rad utan seger efter 0–4 mot Cagliari

Cagliari segrade – 4–0 mot Verona

Luca Mazzitelli avgjorde för Cagliari

Tredje raka segern för Cagliari

Matchen på Unipol Domus på lördagen blev den åttonde raka utan seger för Verona när laget mötte Cagliari borta i Serie A. Slutresultatet blev 4–0 (2–0).

Det här var Cagliaris femte nolla den här säsongen.

Cagliari–Verona – mål för mål

Luca Mazzitelli gjorde 1–0 till Cagliari i 36:e minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Semih Kilicsoy framspelad av Sebastiano Esposito.

Ibrahim Sulemana såg till att Cagliari ökade ledningen med sex minuter kvar att spela. Cagliari gjorde också 4–0 genom Riyad Idrissi i 90:e minuten.

Resultatet innebär att Cagliari ligger kvar på tolfte plats och Verona sist, på 20:e plats i tabellen. Så sent som den 16 januari låg Cagliari på 16:e plats i tabellen.

I nästa match möter Cagliari Roma borta på måndag 9 februari 20.45. Verona möter Pisa fredag 6 februari 20.45 hemma.

Cagliari–Verona 4–0 (2–0)

Serie A, Unipol Domus

Mål: 1–0 (36) Luca Mazzitelli, 2–0 (45) Semih Kilicsoy (Sebastiano Esposito), 3–0 (84) Ibrahim Sulemana, 4–0 (90) Riyad Idrissi.

Varningar, Verona: Amin Sarr.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 3-1-1

Verona: 0-1-4

Nästa match:

Cagliari: Roma, borta, 9 februari 20.45

Verona: Pisa, hemma, 6 februari 20.45