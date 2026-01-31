Veronas svit: åtta matcher i rad utan seger efter 0–4 mot Cagliari
- Cagliari segrade – 4–0 mot Verona
- Luca Mazzitelli avgjorde för Cagliari
- Tredje raka segern för Cagliari
Matchen på Unipol Domus på lördagen blev den åttonde raka utan seger för Verona när laget mötte Cagliari borta i Serie A. Slutresultatet blev 4–0 (2–0).
Det här var Cagliaris femte nolla den här säsongen.
Cagliari–Verona – mål för mål
Luca Mazzitelli gjorde 1–0 till Cagliari i 36:e minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Semih Kilicsoy framspelad av Sebastiano Esposito.
Ibrahim Sulemana såg till att Cagliari ökade ledningen med sex minuter kvar att spela. Cagliari gjorde också 4–0 genom Riyad Idrissi i 90:e minuten.
Resultatet innebär att Cagliari ligger kvar på tolfte plats och Verona sist, på 20:e plats i tabellen. Så sent som den 16 januari låg Cagliari på 16:e plats i tabellen.
I nästa match möter Cagliari Roma borta på måndag 9 februari 20.45. Verona möter Pisa fredag 6 februari 20.45 hemma.
Cagliari–Verona 4–0 (2–0)
Serie A, Unipol Domus
Mål: 1–0 (36) Luca Mazzitelli, 2–0 (45) Semih Kilicsoy (Sebastiano Esposito), 3–0 (84) Ibrahim Sulemana, 4–0 (90) Riyad Idrissi.
Varningar, Verona: Amin Sarr.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cagliari: 3-1-1
Verona: 0-1-4
Nästa match:
Cagliari: Roma, borta, 9 februari 20.45
Verona: Pisa, hemma, 6 februari 20.45
