VfB Stuttgart förlorade mot Porto i första matchen

Seger för Porto med 2–1 mot VfB Stuttgart

Rodrigo Mora avgjorde för Porto

Deniz Undav ende målskytt för VfB Stuttgart

VfB Stuttgart räckte inte till i första matchen i dubbelmötet med Porto i Europa League Åttondelsfinal. Porto vann på bortaplan med 2–1 (2–1). Torsdag 19 mars spelas returen på Estádio do Dragão.

VfB Stuttgart–Porto – mål för mål

Terem Moffi gav gästerna Porto ledningen i 21:a minuten. 0–2 kom i 27:e minuten när Rodrigo Mora hittade rätt. VfB Stuttgart reducerade till 1–2 strax före halvtidsvilan genom Deniz Undav. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Porto med 2–1.

VfB Stuttgart–Porto 1–2 (1–2)

Europa League Åttondelsfinal, Mercedes-Benz Arena

Mål: 0–1 (21) Terem Moffi, 0–2 (27) Rodrigo Mora, 1–2 (40) Deniz Undav.

Varningar, VfB Stuttgart: Finn Jeltsch, Bilal El Khannouss. Porto: Zaidu Sanusi, Alan Varela, William Gomes, Thiago Silva.