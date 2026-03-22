VfB Stuttgart fortsätter vinna mot Augsburg

VfB Stuttgart-seger med 5–2 mot Augsburg

VfB Stuttgarts Deniz Undav tvåmålsskytt

Nikolas Nartey matchvinnare för VfB Stuttgart

Augsburg har varit lite av ett favoritmotstånd för VfB Stuttgart. På söndagen tog VfB Stuttgart ännu en seger borta mot Augsburg. Matchen i Bundesliga slutade 5–2 (3–0). Det var VfB Stuttgarts sjunde raka seger mot just Augsburg.

Det betyder att VfB Stuttgart gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

Deniz Undav öppnade målskyttet redan i tolfte minuten och gav VfB Stuttgart en tidig ledning. Laget ökade ledningen till 0–2 efter en knapp halvtimmes spel genom Tiago Tomas. VfB Stuttgart ökade ledningen till 0–3 efter en dryg halvtimme genom Nikolas Nartey.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Fabian Rieder träff och reducerade åt Augsburg. I 58:e minuten slog Deniz Undav till på nytt och gjorde 1–4. I 72:a minuten reducerade Anton Kade för Augsburg. Men mer än så orkade Augsburg inte med. Ermedin Demirovic såg med sju minuter kvar att spela till att VfB Stuttgart ökade ledningen med assist av Deniz Undav.

För Augsburg gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen medan VfB Stuttgart är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann VfB Stuttgart med 3–2.

Augsburg tar sig an Hamburg i nästa match borta lördag 4 april 15.30. VfB Stuttgart möter samma dag 18.30 Borussia Dortmund hemma.

Augsburg–VfB Stuttgart 2–5 (0–3)

Bundesliga, WWK Arena

Mål: 0–1 (12) Deniz Undav, 0–2 (29) Tiago Tomas, 0–3 (31) Nikolas Nartey, 1–3 (57) Fabian Rieder, 1–4 (58) Deniz Undav, 2–4 (72) Anton Kade, 2–5 (83) Ermedin Demirovic (Deniz Undav).

Varningar, Augsburg: Dimitrios Giannoulis. VfB Stuttgart: Nikolas Nartey, Chema Andres, Lorenz Assignon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 2-0-3

VfB Stuttgart: 3-2-0

Nästa match:

