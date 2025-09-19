VfB Stuttgart tog klar seger mot St Pauli
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- VfB Stuttgart vann med 2–0 mot St Pauli
- Ermedin Demirovic matchvinnare för VfB Stuttgart
- VfB Stuttgart nu sjunde, St Pauli på fjärde plats
VfB Stuttgart startade bra i matchen mot St Pauli på hemmaplan på fredagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Bundesliga.
Köln nästa för VfB Stuttgart
VfB Stuttgart tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Ermedin Demirovic. Direkt efter pausen ökade Bilal El Khannouss VfB Stuttgarts ledning. Det blev också matchens sista mål.
VfB Stuttgart har sex poäng och St Pauli har sju poäng efter fyra omgångar.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari på Millerntor-Stadion.
VfB Stuttgart tar sig an Köln i nästa match borta söndag 28 september 17.30. St Pauli möter Bayer Leverkusen hemma lördag 27 september 15.30.
VfB Stuttgart–St Pauli 2–0 (1–0)
Bundesliga, Mercedes Benz Arena
Mål: 1–0 (43) Ermedin Demirovic, 2–0 (50) Bilal El Khannouss.
Varningar, St Pauli: Oladapo Afolayan, James Sands.
Nästa match:
VfB Stuttgart: FC Köln, borta, 28 september
St Pauli: Bayer Leverkusen, hemma, 27 september
Den här artikeln handlar om: