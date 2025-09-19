VfB Stuttgart tog klar seger mot St Pauli

VfB Stuttgart vann med 2–0 mot St Pauli

Ermedin Demirovic matchvinnare för VfB Stuttgart

VfB Stuttgart nu sjunde, St Pauli på fjärde plats

VfB Stuttgart startade bra i matchen mot St Pauli på hemmaplan på fredagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Bundesliga.

Köln nästa för VfB Stuttgart

VfB Stuttgart tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Ermedin Demirovic. Direkt efter pausen ökade Bilal El Khannouss VfB Stuttgarts ledning. Det blev också matchens sista mål.

VfB Stuttgart har sex poäng och St Pauli har sju poäng efter fyra omgångar.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari på Millerntor-Stadion.

VfB Stuttgart tar sig an Köln i nästa match borta söndag 28 september 17.30. St Pauli möter Bayer Leverkusen hemma lördag 27 september 15.30.

VfB Stuttgart–St Pauli 2–0 (1–0)

Bundesliga, Mercedes Benz Arena

Mål: 1–0 (43) Ermedin Demirovic, 2–0 (50) Bilal El Khannouss.

Varningar, St Pauli: Oladapo Afolayan, James Sands.

Nästa match:

VfB Stuttgart: FC Köln, borta, 28 september

St Pauli: Bayer Leverkusen, hemma, 27 september