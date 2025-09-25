VfB Stuttgart vann mot Celta Vigo på Mercedes Benz Arena

VfB Stuttgart segrade – 2–1 mot Celta Vigo

Bilal El Khannouss avgjorde för VfB Stuttgart

Borja Iglesias gjorde målet för Celta Vigo

Efter en mållös första halvlek avgjorde VfB Stuttgart matchen mot Celta Vigo i andra halvlek. Till slut vann VfB Stuttgart torsdagens hemmamatch i Europa League med 2–1.

Basel nästa för VfB Stuttgart

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Badredine Bouanani till på pass av Alexander Nubel och gav VfB Stuttgart ledningen.

I 68:e minuten nätade Bilal El Khannouss, och gjorde 2–0.

Reduceringen till 2–1 kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Borja Iglesias slog till och gjorde mål för Celta Vigo framspelad av Ilaix Moriba. Men mer än så orkade Celta Vigo inte med.

I nästa match möter VfB Stuttgart Basel borta och Celta Vigo möter PAOK hemma. Båda matcherna spelas torsdag 2 oktober 21.00.

VfB Stuttgart–Celta Vigo 2–1 (0–0)

Europa League, Mercedes Benz Arena

Mål: 1–0 (51) Badredine Bouanani (Alexander Nubel), 2–0 (68) Bilal El Khannouss, 2–1 (86) Borja Iglesias (Ilaix Moriba).

Varningar, VfB Stuttgart: Ermedin Demirovic, Lorenz Assignon. Celta Vigo: Williot Swedberg, Ilaix Moriba.

Nästa match:

VfB Stuttgart: FC Basel, borta, 2 oktober

Celta Vigo: PAOK Thessaloniki, hemma, 2 oktober