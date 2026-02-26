VfB Stuttgart vidare till åttondelsfinal

Seger för VfB Stuttgart med 4–2 totalt

Luke Mccowan avgjorde för Celtic

Celtic utan insläppt mål

VfB Stuttgart tog hem 16-delsfinal i Europa League mot Celtic. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 0–1 till Celtic, vilket betyder att VfB Stuttgart står som segrare med totala resultatet 4–2.

Segermålet för Celtic stod Luke Mccowan för efter en minuter.

VfB Stuttgart–Celtic – mål för mål

VfB Stuttgart–Celtic 0–1 (0–1), 4–2 totalt

16-delsfinal i Europa League, Mercedes-Benz Arena

Mål: 0–1 (1) Luke Mccowan.

Varningar, Celtic: Colby Donovan.