VfB Stuttgart vidare till åttondelsfinal
- Seger för VfB Stuttgart med 4–2 totalt
- Luke Mccowan avgjorde för Celtic
- Celtic utan insläppt mål
VfB Stuttgart tog hem 16-delsfinal i Europa League mot Celtic. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 0–1 till Celtic, vilket betyder att VfB Stuttgart står som segrare med totala resultatet 4–2.
Segermålet för Celtic stod Luke Mccowan för efter en minuter.
VfB Stuttgart–Celtic – mål för mål
VfB Stuttgart–Celtic 0–1 (0–1), 4–2 totalt
16-delsfinal i Europa League, Mercedes-Benz Arena
Mål: 0–1 (1) Luke Mccowan.
Varningar, Celtic: Colby Donovan.
