Villarreal fixade en poäng borta mot Osasuna
- Oavgjort mellan Osasuna och Villarreal
- Gerard Moreno kvitterade i 71:a minuten
- Celta Vigo nästa motståndare för Osasuna
Osasuna ledde med 2–1 efter första halvlek hemma mot Villarreal i La Liga. I andra halvlek jobbade sig Villarreal in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.
Osasuna–Villarreal – mål för mål
Gästerna Villarreal tog en tidig ledning när Gerard Moreno slog till på straff redan i 17:e minuten. Osasuna kvitterade till 1–1 i 20:e minuten när Victor Munoz slog till. Laget tog också ledningen på stopptid i första halvleken genom Ante Budimir på pass av Jon Moncayola.
Det dröjde till den 71:a minuten innan Gerard Moreno kvitterade för Villarreal på pass av Nicolas Pepe. 2–2-målet blev matchens sista.
Lagens första möte för säsongen vann Villarreal med 2–1.
Nästa motstånd för Osasuna är Celta Vigo. Lagen möts fredag 6 februari 21.00 på Abanca Balaidos. Villarreal tar sig an Espanyol hemma måndag 9 februari 21.00.
Osasuna–Villarreal 2–2 (2–1)
La Liga, Estadio El Sadar
Mål: 0–1 (17) Gerard Moreno, 1–1 (20) Victor Munoz, 2–1 (45) Ante Budimir (Jon Moncayola), 2–2 (71) Gerard Moreno (Nicolas Pepe).
Varningar, Osasuna: Lucas Torro, Alejandro Catena, Alessio Lisci. Villarreal: Alfonso Pedraza, Renato Veiga.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Osasuna: 2-2-1
Villarreal: 2-1-2
Nästa match:
Osasuna: Celta Vigo, borta, 6 februari 21.00
Villarreal: Espanyol Barcelona, hemma, 9 februari 21.00
