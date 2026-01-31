Villarreal fixade en poäng borta mot Osasuna

Oavgjort mellan Osasuna och Villarreal

Gerard Moreno kvitterade i 71:a minuten

Celta Vigo nästa motståndare för Osasuna

Osasuna ledde med 2–1 efter första halvlek hemma mot Villarreal i La Liga. I andra halvlek jobbade sig Villarreal in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Osasuna–Villarreal – mål för mål

Gästerna Villarreal tog en tidig ledning när Gerard Moreno slog till på straff redan i 17:e minuten. Osasuna kvitterade till 1–1 i 20:e minuten när Victor Munoz slog till. Laget tog också ledningen på stopptid i första halvleken genom Ante Budimir på pass av Jon Moncayola.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Gerard Moreno kvitterade för Villarreal på pass av Nicolas Pepe. 2–2-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Villarreal med 2–1.

Nästa motstånd för Osasuna är Celta Vigo. Lagen möts fredag 6 februari 21.00 på Abanca Balaidos. Villarreal tar sig an Espanyol hemma måndag 9 februari 21.00.

Osasuna–Villarreal 2–2 (2–1)

La Liga, Estadio El Sadar

Mål: 0–1 (17) Gerard Moreno, 1–1 (20) Victor Munoz, 2–1 (45) Ante Budimir (Jon Moncayola), 2–2 (71) Gerard Moreno (Nicolas Pepe).

Varningar, Osasuna: Lucas Torro, Alejandro Catena, Alessio Lisci. Villarreal: Alfonso Pedraza, Renato Veiga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 2-2-1

Villarreal: 2-1-2

Nästa match:

Osasuna: Celta Vigo, borta, 6 februari 21.00

Villarreal: Espanyol Barcelona, hemma, 9 februari 21.00