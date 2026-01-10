Vladyslav Vanat avgjorde när Girona sänkte Osasuna

Seger för Girona med 1–0 mot Osasuna

Vladyslav Vanat avgjorde för Girona

Andra raka segern för Girona

Målet i första halvleken blev matchens enda. Girona vann med 1–0 (1–0) hemma mot Osasuna i La Liga.

Girona–Osasuna – mål för mål

Girona har tre segrar och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Osasuna har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–4 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 mars på Estadio El Sadar.

Nästa motstånd för Girona är Espanyol. Lagen möts fredag 16 januari 21.00 på RCDE Stadium. Osasuna tar sig an Real Oviedo hemma lördag 17 januari 18.30.

Girona–Osasuna 1–0 (1–0)

La Liga, Estadi Municipal de Montilivi

Mål: 1–0 (44) Vladyslav Vanat.

Varningar, Girona: Joel Roca, Vladyslav Vanat. Osasuna: Jon Moncayola, Sergio Herrera, Aimar Oroz, Aitor Fernandez, Javi Galan.

Utvisningar, Girona: Lass Kourouma.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 3-0-2

Osasuna: 2-1-2

Nästa match:

Girona: Espanyol Barcelona, borta, 16 januari 21.00

Osasuna: Real Oviedo, hemma, 17 januari 18.30