WBA avgjorde i andra halvlek mot Sheffield United

WBA vann med 2–0 mot Sheffield United

Aune Heggebo matchvinnare för WBA

WBA:s åttonde seger för säsongen

WBA vann hemmamatchen i Championship mot Sheffield United på fredagen. Matchen slutade 2–0 (0–0) efter att WBA avgjort matchen i andra halvlek.

Det här var WBA:s femte nolla den här säsongen.

WBA–Sheffield United – mål för mål

Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men efter pausen slog Aune Heggebo till och gav WBA ledningen.

Karlan Grant fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för WBA. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att WBA ligger på 14:e plats i tabellen och Sheffield United är på 18:e plats. Noteras kan att Sheffield United sedan den 28 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 mars.

Nästa motstånd för WBA är Hull. Sheffield United tar sig an Birmingham hemma. Båda matcherna spelas lördag 20 december 16.00.

WBA–Sheffield United 2–0 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (50) Aune Heggebo, 2–0 (61) Karlan Grant.

Varningar, Sheffield United: Japhet Tanganga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 2-1-2

Sheffield United: 3-1-1

Nästa match:

WBA: Hull City AFC, borta, 20 december 16.00

Sheffield United: Birmingham City, hemma, 20 december 16.00