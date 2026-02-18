Wolverhampton hämtade i kapp underläge och kryssade mot Arsenal

Wolverhampton och Arsenal kryssade

Självmål kvitterade på tilläggstid

Wolverhampton nu 20:e, Arsenal på första plats

I halvtid ledde Arsenal matchen på bortaplan i Premier League mot Wolverhampton med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Wolverhampton in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.

Wolverhampton–Arsenal – mål för mål

Arsenal startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Bukayo Saka till.

Piero Hincapie fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Arsenal. I 61:a minuten slog Hugo Bueno till och reducerade åt Wolverhampton. Laget kvitterade till 2–2 i 90:e minuten.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Wolverhampton på 20:e och sista plats och Arsenal i serieledning.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Wolverhampton Crystal Palace på Selhurst Park 15.00. Arsenal tar sig an Tottenham borta 17.30.

Wolverhampton–Arsenal 2–2 (0–1)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 0–1 (5) Bukayo Saka, 0–2 (56) Piero Hincapie, 1–2 (61) Hugo Bueno, 2–2 (90) Självmål.

Varningar, Wolverhampton: Jean-Ricner Bellegarde, Santiago Bueno.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 0-2-3

Arsenal: 2-2-1

Nästa match:

Wolverhampton: Crystal Palace FC, borta, 22 februari 15.00

Arsenal: Tottenham Hotspur FC, borta, 22 februari 17.30