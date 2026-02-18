Wolverhampton hämtade i kapp underläge och kryssade mot Arsenal
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Wolverhampton och Arsenal kryssade
- Självmål kvitterade på tilläggstid
- Wolverhampton nu 20:e, Arsenal på första plats
I halvtid ledde Arsenal matchen på bortaplan i Premier League mot Wolverhampton med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Wolverhampton in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.
Wolverhampton–Arsenal – mål för mål
Arsenal startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Bukayo Saka till.
Piero Hincapie fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Arsenal. I 61:a minuten slog Hugo Bueno till och reducerade åt Wolverhampton. Laget kvitterade till 2–2 i 90:e minuten.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Wolverhampton på 20:e och sista plats och Arsenal i serieledning.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Wolverhampton Crystal Palace på Selhurst Park 15.00. Arsenal tar sig an Tottenham borta 17.30.
Wolverhampton–Arsenal 2–2 (0–1)
Premier League, Molineux Stadium
Mål: 0–1 (5) Bukayo Saka, 0–2 (56) Piero Hincapie, 1–2 (61) Hugo Bueno, 2–2 (90) Självmål.
Varningar, Wolverhampton: Jean-Ricner Bellegarde, Santiago Bueno.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Wolverhampton: 0-2-3
Arsenal: 2-2-1
Nästa match:
Wolverhampton: Crystal Palace FC, borta, 22 februari 15.00
Arsenal: Tottenham Hotspur FC, borta, 22 februari 17.30
Den här artikeln handlar om: