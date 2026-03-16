Wolverhampton hämtade upp underläge borta mot Brentford

Brentford ledde med 2–1 i paus hemma mot Wolverhampton i Premier League. I andra halvlek jobbade sig Wolverhampton in i matchen och matchen slutade oavgjort, 2–2.

Brentford–Wolverhampton – mål för mål

Michael Kayode gjorde 1–0 till Brentford i 22:a minuten. 2–0 kom i 37:e minuten genom Igor Thiago på pass av Dango Ouattara. Wolverhampton reducerade till 2–1 alldeles före halvtidspausen genom Adam Armstrong efter pass från Jean-Ricner Bellegarde.

Tolu Arokodare kvitterade för Wolverhampton assisterad av Joao Gomes med knappa kvarten kvar. 2–2-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Brentford på sjunde plats och Wolverhampton sist, på 20:e plats.

Brentford tar sig an Leeds i nästa match borta lördag 21 mars 21.00. Wolverhampton möter West Ham borta fredag 10 april 21.00.

Brentford–Wolverhampton 2–2 (2–1)

Premier League

Mål: 1–0 (22) Michael Kayode, 2–0 (37) Igor Thiago (Dango Ouattara), 2–1 (44) Adam Armstrong (Jean-Ricner Bellegarde), 2–2 (77) Tolu Arokodare (Joao Gomes).

Varningar, Brentford: Nathan Collins, Kristoffer Vassbakk Ajer. Wolverhampton: José Sá, Ladislav Krejci, Adam Armstrong, Angel Gomes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 1-3-1

Wolverhampton: 2-2-1

Brentford: Leeds Utd, borta, 21 mars 21.00

Wolverhampton: West Ham Utd, borta, 10 april 21.00